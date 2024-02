Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w nowym, budowanym kościele

Po poświęceniu instrumentu, możliwość uruchomienia serca dzwonu - zadzwonienia nim mieli nie tylko kapłani uczestniczący w uroczystości, ale również licznie zgromadzeni parafianie. W tym dniu dzwon zabrzmiał setki razy, był uruchamiany po każdej mszy świętej. To była jedyna okazja zobaczyć dzwon z bliska, bo w środę, 21 lutego 2024 roku zawiśnie już na wieży kościoła. Przy okazji niedzielnych uroczystości parafianie, po raz pierwszy mogli wejść do budowanego kościoła, zobaczyć od wewnątrz powstającą świątynię.

Dzwon wzywający do nawrócenia, wiary i odwagi

- W historię parafii zostaje wpisany nowy element, dzwon, a dokładniej jego bicie. Jego dźwięk, który będzie rozlegał się codziennie o określonych porach dnia. Będzie to dzwon wzywający - zgodnie z tym czasem, który przeżywamy, wielkim postem - do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Niezwykle ważną rzeczą jest zatem, by w tym dźwięku dzwonu, tak szlachetnym, tak pięknym umieć usłyszeć echo samego Jezusa Chrystusa... Dzwon ma imię św. Jana Pawła II Wielkiego, a to oznacza, że w jego dźwięku trzeba będzie umieć usłyszeć także głos naszego wielkiego rodaka. Usłyszeć Jana Pawła II, usłyszeć głos wzywający do ukochania najświętszego sakramentu... - mówił podczas kazania ks. arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski wskazał, że dzwon będzie wzywał do odwagi trwania przy Chrystusie na dobre i na złe. - Przede wszystkim będzie dzwonem wzywającym do tego, by to zło, którego doświadczamy w sobie i wokół siebie, w przestrzeni społecznej, żeby to co czasem tak bardzo boli i dotyka przezwyciężać miłością. Tą miłością, której nauczył nas Chrystus - mówił arcybiskup. Podczas kazania wspominał także wielu innych polskich świętych, kapłanów, męczenników.