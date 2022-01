Poszukują zaginionych ludzi - taką mają pasję i wyszkolone psy. W każdej chwili są gotowi do akcji

Powstały zespół fachowców od poszukiwań zaginionych ludzi liczy 22 pasjonatów - ratowników z 10 psami, z których cztery są certyfikowanymi ratownikami (jeden do odnowienia certyfikatu), inne są w trakcie szkoleń - w tym dwa szczeniaki przygotowywane do tej trudnej i potrzebnej pracy. To ci pasjonaci utworzyli Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków. Są 12. krakowską jednostką ochotniczej straży pożarnej. Wywodzą się głównie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej działającej przy OSP Goszcza, która rozsławiała tamtą jednostkę na całe województwo. Po trudnych przejściach, zawirowaniach i nieporozumieniach zdecydowali się odejść.

Mimo trudności nie zrezygnowaliśmy z naszej pasji, jaką jest poszukiwanie osób zaginionych. Szkolimy siebie, szkolimy psy, żeby pomagać ludziom - mówi Marcin Zębala, przewodnik dwóch psów ratowniczych, a także naczelnik i wiceprezes Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Krakowie. To były dowódca i twórca grupy poszukiwawczej w Goszczy, działającej tam od 2014 roku.