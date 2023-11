Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia (BCA)

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6.