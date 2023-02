Potrącenie pieszej w centrum Tokarni. Kobieta trafiła do szpitala Katarzyna Hołuj

W Tokarni doszło do potrącenia pieszej Archiwum Polska Press

W niedzielę (26 lutego) ok. godz. 18.30 na drodze powiatowej Pcim-Tokarnia-Jordanów w centrum Tokarni (w rejonie kościoła) doszło do potrącenie pieszej. Jak informuje policja w Myślenicach, kobieta z obrażeniami, w stanie niezagrażającym życiu została przewieziona do szpitala.