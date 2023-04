Potrawy wielkanocne. Co będzie królowało w Wielkanoc na stołach u Kliszczaków, Zagórzan i Krakowiaków?

W Węglówce zamieszkałej przez Zagórzan, w Wielki Piątek zamiast chleba były to ziemniaki z mocno kiszoną kapustą lub z kompotem z suszonych owoców. W Trzebuni zamieszkanej z kolei przez Kliszczaków taki kompot nazywano galusem. O tym i o innych zwyczajach kultywowanych tutaj dawniej można się dowiedzieć z dostępnego w sieci filmu „Od Zapustów do Lanego Poniedziałku” nagranego przez członków Oddziału Górali Kliszczackich w Trzebuni należącego do Związku Podhalan.

Z wielu domów na czas Wielkiego Postu wynoszono patelnie, a jeśli w nich zostawały to szorowano je wyjątkowo dokładnie, aby nie pozostał nawet ślad wytapianej na nich wcześniej słoniny. O tłustym jedzeniu trzeba było zapomnieć aż do Świąt, a kiedy już nadeszły wynagradzano sobie ten „chudy” czas zastawiając stoły różnymi rodzajami wędlin.

Tradycja poszczenia w Wielkim Poście, zwłaszcza w piątki, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Piątku, jest podtrzymywana do dziś.