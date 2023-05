Potwierdzono ognisko ptasiej grypy w Drogini pod Myślenicami

Martwe rybitwy nad brzegiem Zbiornika Dobczyckiego

Przypomnijmy, że po otrzymaniu zawiadomienia od jednego z mieszkańców, który zaobserwował nad Zbiornikiem Dobczyckim trzy martwe ptaki, w środę (10 maja) inspektorzy PIW udali się we wskazane w zawiadomieniu miejsce i na brzegu znaleźli dwie martwe rybitwy rzeczne. Zabezpieczyli je i tego samego dnia trafiły one do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok i badanie toksykologiczne. Dalej zwłoki zostały odesłano do laboratorium w Krośnie, a kiedy wynik stamtąd okazał się dodatni, skierowano je do badań w referencyjnym laboratorium w Puławach.