Poważny wypadek na DW 967 pod Gdowem. Tir zderzył się z samochodem osobowym. Droga była zablokowana Jolanta Białek

Na drodze wojewódzkiej 967 w Kunicach koło Gdowa zderzyły się samochody ciężarowy i osobowy. Jedna osoba odniosła poważne obrażenia. Trasa była zupełnie zablokowana dla ruchu fot. OSP Winiary Zobacz galerię (13 zdjęć)

Do bardzo poważnego wypadku doszło w piątek (28 stycznia) ok. godz. 14.30 na drodze wojewódzkiej 967 w Kunicach koło Gdowa w powiecie wielickim. Zderzyły się samochody ciężarowy i osobowy; jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia. Droga była całkowicie zablokowana dla ruchu do ok. godz. 18.