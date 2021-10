Powiat krakowski. Będzie rewolucja w naliczaniu podatków, nowe pomiary nieruchomości i zmiana ich przeznaczenia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zadanie powiatu. Wiąże się dla mieszkańców z rewolucją w naliczaniu podatków i zwiększeniem dochodów samorządów. To dlatego, że sporo budynków w podkrakowskich miejscowościach od dziesięcioleci stoi na działkach oznaczonych jako rolne i za rolne właściciele płacą podatki. Na przykład za kilkuarową działkę z domem właściciel płaci rocznie 30 zł podatku rolnego, choć powinien płacić za działkę budowlaną ponad 400 zł. W ten sposób przez braki w dokumentach gminy tracą dochody. To też niesprawiedliwość wobec mieszkańców, bo jedni płacą właściwe podatki, a inni zaniżone.

Obecnie we wrześniu rozpoczęły się prace geodezyjne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca i potrwają do 20 lutego 2023 r - mówi Wojciech Pałka, starosta krakowski.

Kocmyrzów-Luborzyca to ostatnia z dziewięciu gmin, dla których modernizacje ewidencji planowano w 2019 r. Wtedy rozpoczęły się prace w gminie Krzeszowice na terenach wiejskich, w Świątnikach Górnych na terenie miasta i w gminie Liszki. Z początkiem 2020 ro. rozpoczęto prace w gminach Czernichów, Mogilany i Jerzmanowice-Przeginia. A przetargów dla gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś i Zabierzów nie udało się rozstrzygnąć, nie było wykonawców.