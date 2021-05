Powiat krakowski. Długi weekend majowy z kontrolami policjantów z drogówki

Przez cztery dni od 30 kwietnia do 3 maja 2021 roku policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali 207 pojazdów, ujawniając przy tym 177 wykroczeń w ruchu drogowym.

Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mundurowych mandatów karnych na 136 kierujących. Wobec czterech policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych pouczyli. Pięciu kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili również czterech nietrzeźwych kierujących i jednego kierującego pojazdem po cofnięciu uprawnień, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności