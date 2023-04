Powiat krakowski dotuje zakup i montaż nowych pieców na gaz, prąd, biomasę, instalacje solarne i pompy ciepła

O dofinansowanie zakupu i montażu nowych pieców mogą się starać mieszkańcy powiatu krakowskiego. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 6 tys. zł. Preferowane będą inwestycje związane z OZE, czyli montaż pompy ciepła, kotła na biomasę lub instalacji solarnej.

Z dotacji powiatowych można zakupić nowe piece zasilane prądem elektrycznym, kotły gazowe oraz na biomasę, instalacje solarna z kolektorami słonecznymi lub pompy ciepła.

Nabór wniosków rozpoczął się 3 kwietnia 2023 r. i ma potrwać do osiągnięcia 150 proc. środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 30 dni, tj. do 2 maja 2023 r.

O warunki uczestnictwa w programie oraz sposób wypełnienia i składania wniosku można pytać drogą m.in. mailową: [email protected], telefonicznie 12 39 79 408, a także poprzez media społecznościowe. To już trzecia edycja programu Powiat bez smogu. W porównaniu do poprzedniej zwiększono pule pieniędzy o 50 tys. zł, a maksymalną dotacje dla uczestników tego przedsięwzięcia powiększono z 4 do 6 tys. zł.