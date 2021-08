Powiat krakowski. Jazda na wyścigi, przekraczanie prędkości i mandaty. Podsumowanie powrotów z wakacji

Z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego jest dramatycznie - tak wynika z pokontrolnych wniosków policjantów. Zaledwie kilkanaście procent kierowców jechało prawidłowo, pozostali łamali przepisy - a kontrole były skierowane głównie na przekraczanie prędkości. W ostatni weekend mundurowi z drogówki skontrolowali 153 pojazdy, ujawniając przy tym 123 wykroczenia w ruchu drogowym.

Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mundurowych mandatów karnych na 103 kierujących, pozostałych pouczyli. W ramach działań policjanci zatrzymali dwa prawa jazdy kierującym za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Z kolei podczas kontroli stanu technicznego w 15 kontrolowanych pojazdach funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

To nie wszystko, bo policjanci natrafili także na czterech kierujących po użyciu alkoholu. Poza tym ujawnili kierującego posiadającego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz kierującego z cofniętymi uprawnieniami, co jest zagrożone karą do 2 lat więzienia.