Powiat krakowski. Juromania na weekend. Pokazy średniowieczne, zwiedzanie jaskiń, rajdy piesze i rowerowe oraz krwiodawstwo

SOBOTA

Dubie (gmina Krzeszowice). III Bieg Ekoracławka. Bieg Doliną Racławki indywidualnie, rodzinnie oraz bieg z psami. Trasa 7 km. Biuro zawodów w Pstrągarni Rózin - zapisy od godz. 9. Start o godz. 10, Mały bieg start o godz. 10.30.

Dubie (gmina Krzeszowice). Piknik Rodzinny Wspinaczkowy. Odbędzie się przy skałkach od godz. 12. W programie także Teatrzyk Kamishibai oraz akrobatyki, tańca i sztuk walki.

Jerzmanowice. Biała sobota w Centrum Rehabilitacji Vital-Med. W godz. 8-14 zaplanowano badania i konsultacje fizjoterapeutyczne dla niemowląt i dorosłych mieszkańców powiatu krakowskiego. Będą porady chirurga, psychiatry, kardiologa, pediatry, dietetyka, badanie osteoporozy i badanie słuchu.

Juromania "Cura natury, cudami Jury" w czterech gminach Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowicie, Wielka Wieś i Zielonki. Atrakcje na Jurze Krakowsko-Czestochowskiej trwają od piątku do niedzieli ( 17- 19 września).

Jerzmanowice i Wierzchowie (gmina Wielka Wieś) planowana jest gra terenowa od Jaskini Łabajowej do Jaskini Wierzchowskiej w sobotę od godz 10 do 15. A w Dolinie Będkowskiej zaplanowano Dzień z Grupą Jurajską GOPR w godz. 10-17. W niedzielę 19 września będzie XV Eko Bieg po Dolinie zaczyna się przy gospodarstwie Agroturystycznym Brandysówka o godz. 10.

Rudno (gmina Krzeszowice) - Juromania pod hasłem "Jura aktywna z natury" -w sobotę i niedzielę zaplanowano zwiedzanie zamku, questy, średniowieczne życie, poszukiwanie czakramu.

Korzkiew (gmina Zielonki) - Juromania ze zwiedzaniem zamku, kościoła św. Jana Chrzciciela oraz muzeum Hebla, zabawy, warsztaty, gra terenowa w sobotę i niedzielę od godz. 10.