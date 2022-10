Powiat krakowski. Kontrowersje wokół mostu na Wiśle. Niepokój mieszkańców gminy Liszki. Obok wariantu preferowanego powstał alternatywny

Most jest planowany między Kopanką w gminie Skawina i Jeziorzanami w gminie Liszki. Inwestorem jest powiat krakowski, zadanie ma realizować Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Są obiecane pieniądze na to zadanie 80 proc. inwestycji - początkowo mówiono, że to około 60 mln zł z programu Mosty dla Regionów. Most jest potrzebny, ale w gminie Liszki budzi sporo obaw, kontrowersji, nerwów.

- Ludzie boją się, że most wprowadzi do naszej wioski ogromny ruch samochodów tak osobowych jak i ciężarowych m.in. z terenów gospodarczych z gminy Skawina - wielokrotnie podkreślała Danuta Janas, sołtys Jeziorzan i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Liszki.

Spotkań dyskusji, propozycji w sprawie tego mostu było wiele od kilku lat. Jest koncepcja mostu i dwa warianty przedstawiane w dokumentach niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej. Od początku jeden z wariantów jest preferowany.