Powiat krakowski. Na krajowej siódemce utrudnienia w ruchu. Samochód dostawczy zajechał drogę ciężarowemu

W Wesołej dostawczy volkswagen wymusił pierwszeństwo na przejeżdżającym prawidłowo ciężarowym MAN-ie. Doszło do zderzenia pojazdów, które zatrzymały się na poboczu, utrudniając ruch. Zdarzenie została zakwalifikowane jako kolizja - informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Jak mówią policjanci, niebezpiecznych zdarzeń na drogach w powiecie krakowskim było sporo we wtorkowe popołudnie. W Przybysławicach w gminie Zielonki także doszło do zderzenia dwóch pojazdów: volkswagena transportera i toyoty corolli. W wyniku tego wypadku jedna osoba została poszkodowana i odtransportowana do szpitala. Jak informuje dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, nic nie wskazywało na poważne obrażenia tej poszkodowanej osoby.

Kolejna kolizja była w Marszowicach i kilka stłuczek na autostradzie na terenie powiatu krakowskiego.