Powiat krakowski. Na słabych gruntach można posadzić las. Są dotacje

Wnioski należy składać do biur powiatowych ARMiR osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą. Grunty do zalesienia mogą przeznaczać ich właściciele, współwłaściciele lub małżonkowie właścicieli. Ze wsparcia na zalesienia mogą też skorzystać samorządy, jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw.

Działka pod las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. Dofinansowania są przyznawane maksymalnie do 40 ha.

Do sadzenia lasu konieczne jest posiadanie planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.