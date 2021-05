Powiat krakowski. Na Śląsku nielegalnie produkowali papierosy. Zatrzymali ich policjanci z powiatu krakowskiego

Gmina Skała. Pijany kierowca spowodował kolizję z karetką pogotowia i próbował uciec

Załoga pogotowia ujęła pijanego kierowcę, który doprowadził do zderzenia z karetka pogotowia. 49-letni mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Po kolizji próbował zbiec z miejsca zdarzenia, ale ratownicy z pogotowia zatrzymali go do czasu przyjazdu policji. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy.