Powiat krakowski. Pijany kierowca zaparkował na stacji paliw, zaczepił policjantów i próbował odjechać

Jak informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie - do tego zdarzenia doszło w czwartek, 2 września, tuż po północy.

Do policjantów przebywających poza radiowozem, na terenie stacji benzynowej, podszedł mężczyzna i zapytał o najbliższy hotel. Policjanci udzielili mu informacji, jednak zwrócili uwagę, że sprawiał wrażenie nietrzeźwego. Po chwili zobaczyli, że 56-latek idzie chwiejnym krokiem w stronę pojazdu, którym, jak się okazało, sam przyjechał, a następnie wsiada na fotel kierowcy - relacjonuje podkom. Justyna Fil.

Wówczas mundurowi zainterweniowali - uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę i poddali go badaniu alkomatem. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat.