Powiat krakowski. Podsumowanie drugiego roku pandemii. Brak maseczek - najczęstsze przewinienie i tysiące kar

W roku ubiegłym, policjanci z powiatu krakowskiego za niestosowanie się do nakazu zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których jest to obowiązkowe, nałożyli przeszło 5,6 tysiąca mandatów karnych i skierowali ponad 240 wniosków o ukaranie do sądu. Z kolei w 2020 roku policjanci z powiatu krakowskiego za naruszenie tego przepisu nałożyli 2,4 tysiąca mandatów karnych i skierowali ponad 100 wniosków o ukaranie do sadu - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.