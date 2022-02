Powiat krakowski. Przyjechali pierwsi uchodźcy z Ukrainy. Mieszkańcy przyjmują rodziny uciekające przed wojną. Gminy tworzą bazy noclegowe

Organizacje pomocy koordynują w wielu przypadkach gminne sztaby kryzysowe. Zbiórki wszelkiego rodzaju rzeczy potrzebnych walczącej Ukrainie organizują jednostki straży pożarnych i szkoły. Pomoc dla Ukrainy jest organizowana we wszystkich gminach powiatu krakowskiego. Do niektórych już dotarli uchodźcy. Jedną z rodzin - siedem osób - przyjęła do swojego domu w Skale posłanka Elżbieta Duda.

To rodzina dziewczyny, która jest absolwentką szkoły w Skale. Po ukończeniu naszej szkoły wróciła na Ukrainę, a teraz szukała pomocy i miejsca dla siebie i swoich bliskich. Dwie doby jechali spod Kijowa do nas. Część rodziny - ojciec i najstarsi bracia zostali bronić Ojczyzny, a kobiety i dzieci pożegnały ich i przyjechały do nas - mówi nam Elżbieta Duda.