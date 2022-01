Powiat krakowski. Setki mandatów w trzy dni. Policjanci z drogówki przeprowadzili ponad 150 kontroli

Naruszenia prawa ruchu drogowego ujawnione przez policjantów nie uszły kierowcom płazem.

Skutkowały nałożeniem przez mundurowych mandatów karnych na 102 kierujących, pozostałe osoby pouczyli. W ramach działań policjanci zatrzymali też prawo jazdy jednemu kierującemu, który przekroczył prędkość o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Z kolei podczas kontroli stanu technicznego w 6 kontrolowanych pojazdach funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Podczas tych kontroli policjanci ujawnili też 3 przestępstwa. Okazało się, że jeden z kierujących posiada orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, a dwie kolejne osoby prowadziły pojazd pomimo cofniętych uprawnień, za co grozi do 2 lat więzienia.