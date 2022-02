Powiat krakowski. Setki wykroczeń na drogach w jeden weekend. Ponad 150 mandatów

Naruszenia, których dopuścili się kierowcy zakończyły się w większości mandatami, ale wobec trzech kierujących funkcjonariusze skierowali wnioski o ukaranie do sądu, a ponad 20 osób pouczyli.

W ramach działań policjanci zatrzymali też prawa jazdy czterem kierującym, który przekroczyli prędkość o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Podczas kontroli stanu technicznego w 10 kontrolowanych pojazdach funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Policjanci ujawnili też jedno przestępstwo – kierującego pojazdem po cofnięciu uprawnień, co zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.