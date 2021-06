Powiat krakowski. Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Złapali go policjanci

Kryminalni z powiatu krakowskiego udali się pod ten adres. Tam zastali i zatrzymali 35-latka. W plecaku podejrzanego stróże prawa ujawnili i zabezpieczyli ponad 160 gramów mefedronu. Narkotyki były poporcjowane i popakowane w ponad 200 woreczków strunowych, co świadczyło o przygotowaniu ich do sprzedaży. Zatrzymany miał też przy sobie plik znacznej gotówki, którą policjanci również zabezpieczyli, podejrzewając, że może pochodzić z handlu narkotykami. Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny i znieważył jednego z policjantów, kierując pod jego adresem wulgaryzmy. 35-latek trafił do policyjnej celi - relacjonuje asp. szt. Barbara Szczerba.