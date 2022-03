Powiat krakowski. Uchodźcy z pociągu kolei szerokotorowej dotarli do podkrakowskich gmin Barbara Ciryt

We wszystkich gminach powiatu krakowskiego są już uchodźcy z Ukrainy. Najpierw zaczęli ich przyjmować mieszkańcy do swoich domów, hoteli i ośrodków należących często prywatnych właścicieli. Jednocześnie powstawały zaplecza lokalowe do uchodźców we wszystkich gminach.