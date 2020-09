Powiat krakowski. Wciąż nowe zakażenia w trzech gminach, ale jest nieco więcej ozdrowieńców

W ciągu ostatniej doby w powiecie krakowskim zachorowało kolejne 3 osoby. Natomiast 7 osób wyzdrowiało. To dane ze Starostwa Powiatowego w Krakowie, choć nie zgadzają się one z danymi wojewódzkimi od dwóch dni. We wtorek wojewódzkie służby podały o jedna osobę chorą mniej niż powiatowe, a w środę już o jedną osobę więcej. Informujemy za danymi powiatowymi, które bardziej szczegółowe wskazują, w których gminach są chorzy. Od początku pandemii zakażonych jest 322 mieszkańców powiatu krakowskiego. Nieco maleje liczba osób na kwarantannie i wynosi 604.

FLESZ - Krótsza kwarantanna, eksperci chwalą decyzję W ciągu ostatniej doby obecność wirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u mieszkańców trzech gmin: Krzeszowice, Michałowice i Zielonki - po 1 osobie. Tymczasem wyzdrowiało 7 mieszkańców gmin: Krzeszowice (2 osoby), Skawina (2 osoby) , Czernichów (1 osoba), Mogilany (1 osoba), Świątniki Górne (1 osoba). Spośród 322 zakażonych od początku pandemii wyzdrowiało dotąd 136 osób, 3 osoby zmarły w gminach Czernichów, Skała i Świątniki Górne. Aktywnie chorych jest 183 osoby. Bez osób aktywnie chorych jest gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie jedna osoba była chora i wyzdrowiała. Przypadki zakażenia koronawirusem odnotowane w gminach powiatu krakowskiego:

41 w gminie Skawina (z tego 15 ozdrowiało),

37 w gminie Wieka Wieś (16 osób ozdrowiało),

30 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca (12 ozdrowiało),

27 w gminie Zabierzów (8 ozdrowiało),

25 w gminie Zielonki (8 ozdrowiało),

21 w gminie Świątniki Górne ( 12 ozdrowiało, 1 zmarła),

19 w gminie Czernichów (10 ozdrowiało, 1 zmarła)

19 w gminie Iwanowice (8 ozdrowiało),

19 w gminie Liszki (9 ozdrowiało),

18 w gminie Krzeszowice (7 ozdrowiało),

17 w gminie Słomniki (11 ozdrowiało),

14 w gminie Mogilany (1 ozdrowiało),

11 w gminie Michałowice (3 ozdrowiało),

11 w gminie Skała (7 wyzdrowiało, 1 zmarła),

10 w gminie Jerzmanowice-Przeginia (2 ozdrowiało),

2 w gminie Sułoszowa

1 w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce (1 ozdrowiała) Liczba mieszkańców na kwarantannie wynosi obecnie 604, to o 33 osób mniej niż poprzedniej doby. W poszczególnych gminach wygląda to tak: Czernichów 8 osób, Igołomia-Wawrzeńczyce 22, Iwanowice 15, Jerzmanowice-Przeginia 26, Kocmyrzów-Luborzyca 39, Krzeszowice 39, Liszki 34, Michałowice 28, Mogilany 32, Skała 28, Skawina 89, Słomniki 18, Sułoszowa 8, Świątniki Górne 18, Wielka Wieś 91, Zabierzów 58, Zielonki 51.

