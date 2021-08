Powiat krakowski. Weekend z historyczną obroną Tenczyna, edukacją ogrodniczą, wspinaczką i zabawą seniorów

SOBOTA

Dubie (gmina Krzeszowice). Ogrody Przyjazne Naturze w Dolinie Pstrąga w Dubiu od godz. 10 do 15. Impreza plenerowa z informacją dla uczestników co zrobić, by ogród był przyjazny dla zapylaczy, płazów, ptaków, jeży i nietoperzy. Będą stoiska edukacyjno-turystyczne gminy Krzeszowice i informacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych.

Jerzmanowice. Mountain Climbing School (szkoła Wspinaczki Górskiej) i Moc Gór - Spotkania z Filmem Górskim - przy okazji Pucharu Europy we wspinaczce sportowej. W bazie Słoneczne Skały w Jerzmanowicach podczas oglądania zmagań uczestników Pucharu Europy będzie wspinaczka. Będą też animacje dla dzieci. W piątek impreza dla ludzi gór, pasjonatów wspinaczki, zaczyna się od godz. 13.30 do 18, w sobotę warsztaty i bloki wspinaczkowe w godz. 8 - 20, a w niedzielę w godz. 8 - 18.