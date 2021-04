Powiat krakowski. Wpadł handlarz narkotyków i jego klient. Policjanci zabezpieczyli znaczne ilości marihuany i mefedronu

Powiat krakowski. Uciekali przed policyjnym radiowozem, bo pasażer był na kwarantannie

Młoda kobieta kierująca seatem wraz z pasażerem uciekali przed policją. Radiowóz ścigał ich około 10 km. Jechali od Korzkwi w gminie Zielonki do Skały. Kierująca pojazdem 20-latka nie zatrzymała się do kontroli drogowej, ignorowała policyjne sygnały do zatrzymania pojazdu, bo pasażer objęty był kwarantanną domową. Teraz kobieta odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, a jej znajomy za rażące naruszenie zasad kwarantanny.