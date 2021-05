Powiat miechowski. Bogate plany przebudowy dróg

Kraków. 28 mln zł kary za opóźnienia i fuszerkę na ulicy Krakowskiej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa naliczył 28 mln zł kary za prace związane z przebudową ul. Krakowskiej, która zakończyła się wiele miesięcy po terminie. Niektóre elementy nadal są do poprawy. Najwięcej zastrzeżeń urzędnicy mają do jakości wykonania płyt torowych. Uznali, że dzieło zostało wykonane niezgodnie z umową. Usterki mają zostać usunięte do wakacji.