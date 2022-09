Powiat miechowski. Jak spędzić czas w najbliższy weekend

Święto organizacji pomocowych

Rowerowy rajd na orientację

Strażacy ratują życie

Pamięci Armii Krajowej

Armia Krajowa „Z miłości do Polski” to tytuł wydarzenia, które rozpocznie się w niedzielę o godz. 13 otwarciem wystawy poświęconej AK na miejskim Rynku. Pozostałe punkty programu będą się odbywać w pakru miejskim, gdzie swoje stoiska przygotują m. in. Muzeum Ziemi Miechowskiej, Punkt Informacji Turystycznej, Instytut Pamięci Narodowej. Zaplanowano też edukacyjną grę terenową „Rozbijmy więzienie w Miechowie”.