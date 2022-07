Powiat miechowski. Jak spisali się ósmoklasiści na egzaminie? Nie wszyscy mają powód do radości

Do egzaminu przystąpiło w powiecie 557 ósmoklasistów. Nieźle wypadli na sprawdzianie z języka polskiego, gdzie ich średni wynik to 62 procent. Wyprzedzili dzięki temu swoich rówieśników z dziewięciu małopolskich powiatów.

Najbardziej zapracowali na ten wynik uczniowie ze szkół wiejskich gminy Miechów, gdzie średni rezultat egzaminu wyniósł 70 punktów. Tylko o punkt gorzej spisali się uczniowie z gminy Książ Wielki. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji przypadło młodzieży z gminy Racławice (65 proc.).

Na drugim biegunie znaleźli się uczniowie z Kozłowa, gdzie średni wynik to tylko 54 procent. Niewiele lepiej było w gminie Charsznica (57 proc.).

W klasyfikacji szkół najlepszymi polonistami mogą się pochwalić w SP w Jaksicach ( 77 proc.), SP w Pojałowicach (74 proc.) i i SP w Książu Wielkim (70 proc.).

Na egzaminie z matematyki miechowska młodzież uzyskała średni wynik 59 procent. To rezultat lepszy od uzyskanego w ośmiu małopolskich powiatach.

Największa w tym zasługa uczniów z dwóch miechowskich szkół miejskich, gdzie średnia wyniosła 67 procent i była lepsza od uzyskanej przez uczniów z gminy Gołcza (65 proc.) i wiejskich szkół gminy Miechów (62 proc.). Najwięcej do nadrobienia mają natomiast ósmoklasiści z gmin Charsznica (43 procent) i Kozłów (49 proc.).

Ranking szkół wygrywa SP Wysocice (73 proc.) przed SP w Szreniawie (71 proc.) i SP w Pojałowicach (70 proc.).

Średni wynik ósmoklasistów powiatu miechowskiego z języka angielskiego wyniósł tym razem 64 procent. Zdecydowanie najlepsza była młodzież z miejskich szkół miechowskich (73 procent). Po 65 procent uzyskali uczniowie z gmin Gołcza, Słaboszów i wiejskich szkół gminy Miechów.

Znakomitymi anglistami mogą się pochwalić zwłaszcza w SP 1 w Miechowie i SP w Bukowskiej Woli, gdzie średni wynik wyniósł 76 procent. Świetnie spisali się też uczniowie z SP w Janowicach (74 proc.) i Książu Małym (71 proc.). Nad mową Szekspira popracować muszą z kolei solidnie w gminach Kozłów (50 proc,) oraz Charsznica i Racławice (po 65 proc.).

Język niemiecki na egzaminie postanowiła zdawać siódemka uczniów. Ich średni wynik to 58 procent.