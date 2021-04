Powiat miechowski. Rządowe dotacje na dwie ulice i jedną drogę

Ulica Podzamcze to droga powiatowa na terenie miasta. Jej modernizacja jest prowadzona z udziałem gminy Miechów. Długość przebudowywanego odcinka to 600 metrów. Wartość prac będących po stronie powiatu to 2,6 mln zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 1,8 mln. Prace powinny się zakończyć do października.

Powiat miechowski otrzyma też 4,43 mln zł dotacji na modernizację liczącego blisko trzy kilometry odcinka drogi z Racławic w kierunku Janowiczek. Ta inwestycja również powinna się skończyć do października, a jej całkowita wartość to 7,4 mln złotych.

Ostatnim zadaniem, które otrzyma środki z Funduszu Rozwoju Dróg jest przebudowa placu Kościuszki w Miechowie. Na to zadane gmina Miechów otrzymała 590 tys. zł wobec całości kosztów szacowanych na 840 tys. zł. Inwestycja będzie polegać na remoncie chodników i nawierzchni ulicy okalającej plac Kościuszki. Nie obejmie znajdującego się tam zieleńca. Zakończenie zaplanowano na grudzień 2022 roku.