Powiat miechowski. Wróciła zima, kłopoty na drogach

Według naszych rozmówców kłopoty z przejezdnością wystąpiły m.in. na drodze z Miechowa do Wolbromia, która została zablokowana. Kłopoty dotyczą też drogi z Charsznicy do Podmiejskiej Woli. - Drogowcy dzisiaj mają wolne – napisał do nas jeden z kierowców.

Jak informuje UGiM w Miechowie zimowym utrzymaniem dróg i ulic administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2021/2022 zajmują się następujący wykonawcy:

W zakresie dróg gminnych, chodników i na terenie miasta - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, telefon do osoby dyżurującej: 793 022 722.

W zakresie dróg gminnych – MARDRUK z Ciszowic, telefon do osoby dyżurującej: 507 137 333.

W zakresie os. Parkowego w Miechowie - PHUP MAKS BUD, telefon do osoby dyżurującej: 501 557 317.