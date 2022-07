Powiat myślenicki. Artyści, sportowcy i społecznicy z nagrodami starosty. Poznajcie laureatów

To także artyści, którzy wzruszają i bawią, jak aktorzy reaktywowanego przez Magdalenę Sokołowską-Gawrońską Teatru pod Zamkiem w Dobczycach i Joanna Juras z Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Wiśniowej. Artyści, którzy dodają naszej codzienności barw, w przenośni lub dosłownie, jak fotografka i malarka Jolanta Czernecka oraz fotografka Grażyna Gubała. Pierwsza z nich w czasie pandemii, kiedy obcowanie ze sztuką było trudne, a wręcz niemożliwe wyszła z nią na ulicę zawieszając swoje prace na ogrodzeniu posesji w centrum miasta, dzięki czemu można je było oglądać w drodze do pracy lub na zakupy. Druga uwieczniła na fotografiach wyjątkowe kobiety tworząc wystawę „Myśleniczanki. Matki i córki niepodległości”.

To też wędkarze, jak Marcin Słomka, kapitan drużyny wędkarstwa muchowego w myślenickim kole PZW, zdobywca tytuły mistrza Polski, w Grand Prix Pucharu Polski obecny na podium od... 1999 roku.

To sportowi mistrzowie, o których z dumą możemy mówić, że są „nasi”. Reprezentujący tak popularne dyscypliny, jak piłka nożna albo siatkówka, albo wręcz przeciwnie – dyscypliny mało popularne, wręcz niszowe, co nie znaczy, że mniej wymagające, jak szachy korespondencyjne. Warto dodać, że właśnie w tej odmianie szachów obecnymi mistrzem świata jest nie kto inny, jak myśleniczanin Fabian Stanach.

To też osoby (i grupy) stojące na straży tradycji, jak Barbara i Andrzej Druzgałowie i Związek Podhalan Oddział Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej oraz wszyscy zaangażowani społecznie, nieprzecenieni w swoich zasługach dla lokalnych społeczności. Przykładem może być tu Koło Gospodyń z Raciechowic, którego członkinie piszą o nim tak: „Nie jesteśmy zwykłym Kołem, które żyje od „dożynek do dożynek”. Nasze działania trwają cały rok. Jesteśmy nowoczesnymi gospodyniami. Organizujemy warsztaty, zawody, wycieczki, wieczornice, mikołajki itp. uczestniczymy w szkoleniach, uroczystościach. Współpracujemy ze strażakami, stowarzyszeniami, seniorami, klubem sportowym, parafią, chórem, seniorami, dzieciakami z MDP. Wszystkie osoby działające w kole to społecznicy”.