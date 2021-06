Powiat myślenicki. Będą inwestycje w sport i rekreację

W sumie w całej Małopolsce dofinansowane będą 153 zadania, z czego 10 w powiecie myślenickim.

W przypadku każdej gminy jest to pomoc o połowę niższa od tej o jaką gminy wnioskowały, przez to, że alokacja była na poziomie 30 mln zł, a pula wynosiła 15 mln zł. Postanowiono więc, żeby pomoc była niższa, ale za to, żeby trafiła do każdej gminy. To jednak, że gminy będą musiały zapewnić nie 50 proc. a 75 proc. wkładu własnego

- mówi Robert Bylica, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

O pomoc w budowie nowego boiska ubiegała się m.in. największa gmina powiatu, czyli gmina Myślenice, która planuje stworzyć przy szkole w Głogoczowie ogólnodostępne boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wkład własny, jak mówi burmistrz Jarosław Szlachetka najpewniej będzie pochodził z puli przyznanej gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Zupełnie nowe miejsce do wypoczynku (również aktywnego) powstanie w gminie Wiśniowa, a konkretnie w Poznachowicach Dolnych.

Przy istniejącym tam boisku i budynku szatniowym, który jeszcze ma zostać oddany do użytku, gmina planuje wybudować plac z urządzeniami do ćwiczeń pod chmurką, stolikami do gry w szachy i ławkami. Jak mówi wójt tej gminy Bogumił Pawlak, to miejsce służyć będzie np. do przeprowadzenie rozgrzewki przede wszystkim zawodnikom klubu LKS Lubomir, który prowadzi kilka sekcji, w tym dziewczęcą i trenuje dzieci i młodzież poczynając od kilkulatków. Ale nie tylko im, bo jest odwiedzane przez całe rodziny.