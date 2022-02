Powiat myślenicki. Ciągle wieje. Strażacy podjęli już ponad 20 interwencji Katarzyna Hołuj

Sobota (19 lutego) jest kolejnym dniem, kiedy wiatr nie słabnie i przysparza pracy strażakom. Tylko dziś do południa wyjeżdżali do ponad 20 zdarzeń. Jak mówią, rozmiar strat jest mniejszy niż w miniony czwartek. Są to m.in. uszkodzone dachy i powalone drzewa. Przed 14 zostali wezwani do Dobczyc, aby sprawdzić kościelną wieżę.