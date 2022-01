Powiat myślenicki. Czy gminy dopłacą w tym roku mieszkańcom do wymiany "kopciuchów"? Katarzyna Hołuj

Walka ze smogiem trwa. Część samorządów (wśród nich Myślenice, Dobczyce i Sułkowice) wspomaga w niej mieszkańców dopłacając im do wymiany kopciuchów na piece ekologiczne

Jeszcze tylko do końca tego roku w Małopolsce można używać „kopciuchów” (czyli kotłów pozaklasowych oraz klas 1 i 2), choć w interesie własnego (i nie tylko) zdrowia oraz środowiska warto je wymienić jak najszybciej. W minionym roku trzy gminy zaoferowały mieszkańcom dopłatę do wymiany „kopciucha” na piec ekologiczny. Z tą pomocą w gminie Myślenice wymieniono 288 pieców, w gminie Sułkowice – 100, a w gminie Dobczyce – 30. Każda z tych gmin zapewnia, że w tym roku także przeznaczy na to część swojego budżetu.