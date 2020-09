Powiat myślenicki. Do zobaczenia w weekend, czyli co, gdzie i kiedy

Tajemnicze historie unikatowych eksponatów strażackich, medycznych i policyjnych

Eksponaty o niebywałych rozmiarach przybywają codziennie do gminy Wielka Wieś. Tutaj do dworu w Tomaszowicach sprowadza się Muzeum Ratownictwa z Krakowa. Nowa siedziba jeszcze nie jest otwarta, a już atrakcji jest co niemiara.