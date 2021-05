Powiat myślenicki. Do zobaczenia w weekend, czyli co, gdzie i kiedy

SUŁKOWICE, EUGreen Week, Rynek, godz. 9-12. Będzie to okazja do spotkania z ekodoradcą i rozmowy na temat możliwości skorzystania z dofinnasowania do wymiany starrych, nieefektryncyh źróeł ciepła. Poza tym każdy uczestnik tego wydarzenia otrzyma sadzonkę. Dla dzieci konkurs wiedzy ekologicznej z nagrodami.

MYŚLENICE, Grand Prix Amatorów na Szosie - rajd VIII. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: od najkrótszej – rekreacyjnej (79 km) – start godz. 11, przez sportową (115 km)-start godz. 11, po najdłuższą – podróżniczą (164 km) – start godz. 9.

Baza rajdu będzie się mieściła w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Zdrojowej 16.

MYŚLENICE, I Turniej Tenisa na Zarabiu w Myślenicach w ramach XXXVII Grand Prix TKKF Uklejna 2021, korty tenisowe (ul. Mostowa).