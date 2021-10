Powiat myślenicki. Do zobaczenia w weekend, czyli co, gdzie i kiedy

FLESZ - Jedna ładowarka do tabletów i smartfonów?

SOBOTA

Myślenice, Myślenice - Na zdrowie, zbiórka przed wejściem do hali widowiskowo-sportowej, godz. 10. Pomysłodawczynią tego cyklu spotkań (i zarazem prowadzącą) jest Edyta Lewandowska, zwyciężczyni najtrudniejszego maratonu górskiego i wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Podczas spotkania będzie czas na spacer, bieganie, rozmowy (o zdrowym odżywianiu, prawidłowej regeneracji, jak zacząć uprawiać sport niezależnie od kondycji i wieku oraz o tym jak ważna jest budować odporność w czasie pandemii).

Dobczyce, XV Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w Łucznictwie oraz Mistrzostwa Małopolski Juniorów Młodszych, błonia przy Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym, godz. 9.30. Strzelania konkursowe rozpoczną się ok. godziny 09.45. Organizatorami zawodów są:

MGOKiS Dobczyce oraz Stowarzyszenie Łucznicze Achilles. Starostwo Powiatowe wsparło finansowo ich organizację.

Głogoczów, VI Międzynarodowy Przegląd Walk Scenicznych, Wiejski Dom Kultury, godz. 16. Hasło VI Międzynarodowego Przeglądu Walk Scenicznych brzmi "Niech moc będzie z Wami", a grupy które zgłoszą się do rywalizacji będą miały do zaprezentowania po dwie walki, jedną o dowolnej tematyce, a drugą nawiązującą do popularnej gwiezdnej sagi. Współorganizatorem przeglądu, obok WDK, jest Teatr Walki Leszka Galicy.

Tematyka „Gwiezdnych wojen” zagości także w kuchni, gdzie już od godz. 14 pod okiem pań ze Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie dzieci i rodzice będą wypiekać gwiezdne pizze.