Powiat myślenicki. Dwie szkoły ponadpodstawowe mają jeszcze wolne miejsca dla kandydatów

W tym roku w szkołach prowadzonych przez powiat otwartych ma zostać 50 klas pierwszych.

Najwięcej, bo 13 w Zespole Szkół w Dobczycach, 12 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, 10 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, 6 w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, 5 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach i 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.

To więcej (o 19 oddziałów) niż w ubiegłym roku, ale też więcej (o 3) niż pierwotnie planowano uruchomić w tym roku. Wynika to z tego, że w tym roku ósmą klasę ukończyło więcej uczniów (cały rocznik 2007 i pół rocznika 2008) niż zwykle. To pokłosie reformy edukacji obniżającej wiek szkolny z 7 do 6 lat.

I choć klas jest więcej, to już wiadomo, że nie każdy został przyjęty w ramach pierwszej rekrutacji. Ci uczniowie, którzy nie dostali się do preferowanych przez siebie szkół, szukają teraz miejsc dla siebie.