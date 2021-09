Powiat myślenicki. Dziewięć gmin chce wspólnie promować i produkować zieloną energię

Podpisanie porozumienia planowane jest na początek października br. Zanim to nastąpi rady poszczególnych gmin muszą wyrazić zgodę na przystąpienie danej gminy do klastra. Ostatnio uczyniły to Rada Miejska Myślenic i Rada Miejska Dobczyc. Wstępnie swój akces zadeklarowały wszystkie gminy, a jest ich dziewięć.

Oprócz nich członkiem klastra ma być także firma Doeko Group, która jednocześnie będzie jego koordynatorem. Funkcję lidera porozumienia ma pełnić gmina Myślenice.

Przy podejmowaniu wspomnianych uchwał padały pytania o koszty prowadzenia takiego klastra, bowiem będą one spoczywały na należących do niego gminach.

Burmistrz Dobczyc Tomasz Suś odpowiadając na pytanie radnej Marty Zając mówił, że według wstępnych rozmów miałoby to być ok. 3000-3500 zł/rok, przy czym dodał, że ostateczne będą znane później.