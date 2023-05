Powiat myślenicki. Gminy wyremontują drogi i most z pomocą Funduszu Leśnego Katarzyna Hołuj

Prawie 770 tys. zł z Funduszu Leśnego trafi do trzech gmin w powiatu myślenickiego, a konkretnie do Myślenic, Raciechowic i Tokarni. Ich włodarze odebrali w poniedziałek (29 maja) promesy o takiej łączonej wartości. Wręczył je im Edwarda Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa oraz Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Czwarta promesa wręczona w Myślenicach trafiła do burmistrza Jordanowa z ościennego powiatu suskiego. Wartość tej to 385 tys. zł.