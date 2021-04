Powiat myślenicki. Jak być patriotą nie tylko podczas majówki? Sprzątając swoje otoczenie [GDZIE i KIEDY?] Katarzyna Hołuj

Kto nie ruszył do sprzątania swojej miejscowości w ostatnich dniach z okazji niedawno obchodzonego Światowego Dnia Ziemi, planuje to zrobić podczas majówki. Wiosenne porządki w swoich miejscowościach będą przeprowadzać mieszkańcy m.in. Sułkowic, Harbutowic, Lubnia i Łęk. Z kolei wędkarze po raz kolejny udowodnią, że są „Przyjaciółmi Raby” nie tylko z nazwy i posprzątają brzegi rzeki i koryto. Do pomocy zapraszają wszystkich chętnych.