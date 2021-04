Powiat myślenicki. Jeden procent od niejednego podatnika pomaga pomagać

Spośród nich niekwestionowanym liderem spośród tych osiemnastu jest Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” w Wiśniowej. To do niego trafiło najwięcej pieniędzy z tego tytułu, bo nieco ponad 776 tys. zł. Zdecydowana większość tej sumy (642 tys. zł) była dedykowana konkretnym podopiecznym i trafiła na ich subkonta.

Takich podatników z roku na rok przybywa dzięki czemu do organizacji trafia coraz więcej pieniędzy. W roku 2019 było to 2,1 mln zł, w w 2018 – 1,7 mln zł.

Mały procent a dużo może

Z pozostałych 198 tys. zł największą część wykorzystano na pomoc dzieciom, które nie mają założonych subkont, a potrzebują dodatkowej rehabilitacji.

W ubiegłym roku do stowarzyszenie wpłynęło więcej niż zwykle prób o sfinansowanie płatnych badań, jako że przez pandemię trudniej było się dostać do lekarzy specjalistów i uzyskać skierowanie.

Dalsze kilkadziesiąt tysięcy przeznaczono na zakup dodatkowe sprzętu do wypożyczalni medycznego i rehabilitacyjnego w Wiśniowej i Andrychowie, z której bezpłatnie wypożyczają go potrzebującym oraz na serwis i naprawy już posiadanego.

Stowarzyszenie cieszy się społecznych zaufaniem, a jeszcze głośniej stało się o nim w ubiegłym roku po zakończonej ogromnym sukcesem akcji dla małej Marysi chorej na SMA typu I. Zbiórka, której byli koordynatorami a prowadzone była równolegle przez trzy organizacje, w tym także ich, zakończyła się zebraniem rekordowej kwoty ponad 10 mln zł.

Dlatego też wpływa do nich coraz więcej próśb o wsparcie prowadzonych już zbiórek, jako dodatkowe wsparcie. Ich organizatorzy szukają pomocy u nich wiedząc jak są skuteczni.