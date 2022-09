Powiat myślenicki. Kudłacze, Sucha Polana, Dalin zapraszają. PTTK (i nie tylko) zachęca do wędrówek

Pieczonych ziemniaków i korpieli będzie można spróbować w schronisku PTTK na Kudłaczach w najbliższą niedzielę od godz. 15.30. Będę też konkursy z nagrodami i występy zespołów regionalnych.

Tydzień później, w sobotę (17 września) na Suchej Polanie odbędzie się XXXII Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich. Dla myślenickiego oddziału PTTK, który go organizuje, to rok szczególny, bo świętuje on jubileusz 90-lecia swojego powstania.

Zlot uczci jednak inną rocznice, bo 78 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej i rocznicę zwycięskiej bitwy pod Łysiną oraz upamiętni ofiary tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej.

O godz. 11 zostanie odprawiona msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę. Po niej i Apelu Poległych odbędzie się rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej.

W kolejny weekend, a dokładnie w niedzielę (25 września) PTTK Lubomir zaprasza na pierwszą wycieczkę po Myślenickich Szlakach dofinansowaną przez gminę Myślenice w ramach konkursu Inicjatywa Lokalna. Udział w niej, tak jak w pozostałych z Inicjatywy Lokalnej jest bezpłatny.

Celem pierwszej wyprawy będzie Dalin.

Zbiórka zaplanowana jest na godz. 8 na parkingu naprzeciwko Carrefoura. Stąd uczestnicy przejadą autokarem do Bęczarki i stamtąd przejdą przez Wierchy, Lisią Górę, Diabelski Kamień nad Rudnikiem, Barnasiówkę i Dalin (zatrzymując się tam na wspólne ognisko), potem zaś zejdą do Myślenic. Cała trasa ma ok. 16 km.