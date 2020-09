Powiat myślenicki. Oszuści nabrali dwie starsze kobiety i wyłudzili od nich ponad 40 tys. zł

Do obu oszustw doszło w środę (2 września). 88-latka z gminy Dobczyce straciła 25 tys. zł, a rok od niej młodsza mieszkanka gminy Myślenice 16 tys. zł. Łączy je nie tylko to, że obie są w podeszłym wieku, ale również to, że dały się zwieść oszustom, którzy „sprzedali” im opowieść o tym, że bliska im osoba spowodowała śmiertelny wypadek i może trafić do więzienia. Pieniądze rzekomo miały być potrzebne do opłacenia kaucji, aby mogła wyjść z aresztu. Kobiety w dobrej wierze przekazały pieniądze oszustom podającym się za kogoś z rodziny.

Oszuści proszą o przekazanie pieniędzy osobie, która się po nie zgłosi, albo o zostawienie ich w umówionym miejscu. Ci istotne, w rozmowie zawsze proszą o dyskrecję. Po przekazaniu pieniędzy „rozpływają się w powietrzu” i kontakt z nimi się urywa.