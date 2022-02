Powiat myślenicki. Pensje burmistrzów i wójtów poszybowały mocno w górę

Ustalanie wysokości ich pensji jest kompetencją radnych, ale ci zgodnie z nowymi przepisami musieli się poruszać w ustalonych „widełkach”.

Porównując dotychczasowe i obecne pensje włodarzy widać, że najwięcej zyskał wójt gminy Tokarnia Marek Kluska. Jego pensja wzrosła z 10 180 zł brutto do 19 470 zł brutto, czyli o 9290 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze dla niego, podobnie jak i dodatek funkcyjny ustalono na maksymalnym poziomie tj, odpowiednio 10 250 zł brutto i 3150 zł brutto. Do tego doliczyć należy, również maksymalny dodatek specjalny, bo wynoszący 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jak łatwo policzyć to 4020 zł brutto. Czwarty (i ostatni) składnik pensji to dodatek za wysługę lat. Jego wysokość jest zależna od stażu pracy, ale nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku wójta Tokarni tyle właśnie wynosi, czyli 2050 zł brutto.