Powiat myślenicki. Piesi długo na to czekali. W kilku miejscach powiatu powstają chodniki

W Czasławiu, wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 ruszyła budowa 200-metrowego odcinka od Szkoły Podstawowej i przedszkola w kierunku Dobczyc. Mając świadomość jak długo przyszło czekać na rozpoczęcie tej tak ważnej dla mieszkańców Czasławia inwestycji, wójt Raciechowic Wacław Żarski podziękował im nie tylko za to, że zgłosili to zadanie do Budżetu Obywatelskiego a potem głosując pozyskali środki finansowe na nie oraz za to, że nieodpłatnie przekazali prywatne grunty niezbędne, aby wybudować chodnik, ale także za cierpliwość, jaką się wykazali. Następne dwa odcinki chodnika (o długości 300 i 900 metrów) przy tej samej drodze są obecnie w fazie projektowania lub opracowania koncepcji.

Niemniej oczekiwana była inwestycja w Trzemeśni i Zasani. Przy drodze powiatowej Myślenice-Trzemeśnia-Wiśniowa, którą można dojechać m.in. do wspomnianej już drogi wojewódzkiej 964, również buduje się chodnik. Jest to największa realizowana dotychczas Inicjatywa Samorządowa powiatu myślenickiego i jednej z jego gmin - gminy Myślenice. Ponad 1,5 km chodnika będzie kosztowało ponad 1,8 mln zł, który to koszt po połowie pokryją powiat i właśnie gmina Myślenice.

Inwestycja ma zostać zakończona do połowy grudnia br.

Natomiast w przyszłym roku ma zostać przebudowy blisko 700-metrowy odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego w Myślenicach (za drogą wojewódzką 967) i w ramach tej inwestycji na tej długości powstanie chodnik. Przetarg został już rozstrzygnięty. Zgodnie ze specyfikacją prace mają zostać wykonane do końca lipca 2022 roku.