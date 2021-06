Powiat myślenicki. Pijani za kierownicą. Zatrzymali ich policjanci po godzinach pracy Katarzyna Hołuj

W miniony wtorek w ręce policji wpadł 47-letni mieszkaniec gminy Wiśniowa, który usiadł za kierownica mając ponad 2,5 promila alkoholu! Zatrzymał go nie pełniący akurat tego dnia służby doświadczony policjant myślenickiego drogówki. Zrobił to widząc jak jadący prze nim samochód jedzie „wężykiem”. Nie był to jedyny podobny przypadek w ostatnich tygodniach.