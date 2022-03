Powiat myślenicki. Powstają nowe miejsca dla seniorów

Taka funkcję od dwóch lat pełni myślenicki Dzienny Dom Senior +. Trzydzieścioro seniorów ma w nim zapewnioną opiekę, posiłek i mnóstwo różnych zajęć. Tylko w tym miesiącu spotykali się z dietetyczką, strażakiem, przygotowywali ozdoby świąteczne oraz włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy szyjąc dla nich pościel.

Dom jest podobną do klubu ofertą dla osób w wieku 60 plus, ale od klubu różni go m.in. to, że dom działa pięć dni w tygodniu przez osiem godzin dziennie.

Klub jest pod tym względem bardziej „elastyczny” i może działać krócej, albo w wybrane dni. Podczas kiedy Dzienny Dom Senior+ mieści się w budynku Caritas przy ul. Średniawskiego, to klub Senior+ ma powstać w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Seniorzy będą tam mieli do dyspozycji salę komputerową, salę do rehabilitacji i kuchnię.