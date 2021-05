Powiat myślenicki. Przed ósmoklasistami czas decyzji. Co szkoły oferują uczniom?

Pandemia spowodowała zastój na rynku w takich obszarach jak hotelarstwo, turystka i gastronomia, i choć on na pewno minie wraz z pandemią to zdajemy sobie sprawę z tego, że może się to w tym roku przełożyć na wybory młodzieży. Z drugiej strony, zależy nam na jakości i chcemy, aby trafiali do nas uczniowie jak najlepiej przygotowani